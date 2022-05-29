Серхио Рамос поздравил игроков мадридского «Реала» с победой в Лиге чемпионов

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поздравил своих бывших одноклубников по мадридскому «Реалу» с победой в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. В финальном матче «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный гол записал на свой счёт бразильский форвард мадридского клуба Винисиус Жуниор.

«Невероятно, «Реал». Поздравляю с тем, что вы снова творите историю, поздравляю с победой в Лиге чемпионов!» — написал Серхио Рамос в своих соцсетях.

В составе мадридского «Реала» Серхио Рамос четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в сезонах-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018.

В нынешнем сезоне 36-летний испанский защитник провёл за «ПСЖ» 13 матчей во всех турнирах. Он сумел забить два гола и не сделал ни одной результативной передачи.