Серхио Рамос поздравил игроков мадридского «Реала» с победой в Лиге чемпионов
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поздравил своих бывших одноклубников по мадридскому «Реалу» с победой в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. В финальном матче «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный гол записал на свой счёт бразильский форвард мадридского клуба Винисиус Жуниор.
«Невероятно, «Реал». Поздравляю с тем, что вы снова творите историю, поздравляю с победой в Лиге чемпионов!» — написал Серхио Рамос в своих соцсетях.
В составе мадридского «Реала» Серхио Рамос четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в сезонах-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018.
В нынешнем сезоне 36-летний испанский защитник провёл за «ПСЖ» 13 матчей во всех турнирах. Он сумел забить два гола и не сделал ни одной результативной передачи.
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