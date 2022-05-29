Гендиректор «Спартака»: как будем праздновать, если выиграем Кубок? Ничего не бронировали

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не планировал мероприятий на случай победы в финальном матче Кубка России сезона-2021/2022 с «Динамо».

«Если победим, как будем праздновать? Давайте сначала победим, а после будем думать. Мы ничего не бронировали», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. В полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0). Действующий обладатель Кубка России — московский «Локомотив».