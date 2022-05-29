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Канчельскис предположил, почему Фомин не реализовал пенальти в финале Кубка

Канчельскис предположил, почему Фомин не реализовал пенальти в финале Кубка
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал незабитый полузащитником «Динамо» пенальти Даниилом Фомином в финале Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«Конечно, я болел за «Динамо», но поздравляю с «Спартак» с победой в кубке. Пусть болельщики порадуются. Что случилось с Фоминым? Нервы. Мне кажется, что «Динамо» не может выбраться из ямы, в которую попало 6-7 туров назад. Андрей Воронин уехал, начались серьёзные проблемы. Но хочу поздравить динамовцев с тем, что им удалось навязать борьбу «Зениту», заняли третье место, поднялись после того, как вылетели в ФНЛ», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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