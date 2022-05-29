Ал. Мостовой: ничего легендарного в истории Шварца и «Динамо» не было и не будет
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал решение Сандро Шварца покинуть пост главного тренера «Динамо». Немецкий специалист сообщил об уходе из клуба после финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).
«Я говорил, что если Шварц заявляет: «Я остаюсь в футболе», — но не говорит, что остаётся в «Динамо», то после матча объявят. Ничего удивительного. Легендарная ли личность в истории «Динамо»? Нет, конечно. Ничего легендарного там не было и не будет. Команда вышла в Кубок один раз за 25 лет и заняла третье место. С такими возможностями «Динамо» должно каждый год занимать третье место как минимум», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Новость по темеСандро Шварц заявил об уходе из «Динамо»
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