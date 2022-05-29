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Джикия объяснил, почему отдал Максименко капитанскую повязку в финале Кубка

Джикия объяснил, почему отдал Максименко капитанскую повязку в финале Кубка
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему отдал капитанскую повязку вратарю Александру Максименко в финале Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Я капитан и сам решаю, кому отдать повязку», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

Игроки «Спартака» прервали пресс-конференцию. Видео:

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