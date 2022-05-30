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«Реал» предложит Винисиусу контракт на шесть лет

«Реал» предложит Винисиусу контракт на шесть лет
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Мадридский «Реал» намерен подписать новый контракт с нападающим Винисиусом Жуниором, ставшим автором единственного гола в матче финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, новое соглашение с 21-летним футболистом будет действовать до 2028 года. Текущий контракт Винисиуса истекает летом 2024 года.

«Я не хочу останавливаться на достигнутом, я хочу продолжать побеждать и продолжать творить историю с «Реалом», — приводит слова Винисиуса Романо.

В минувшем сезоне Жуниор в 52 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 20 результативных передач.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:

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