«Ливерпуль» мог только пялиться под ноги и издавать крики». СМИ Европы заворожены «Реалом»

Пишут, что англичан «поразил тот же вирус», который настиг «Сити», «Челси» и «ПСЖ». И восхищаются Куртуа.

Испанские и британские медиа по-разному восприняли итоги финала Лиги чемпионов. Впрочем, ничего удивительного. Испанцы возвели в культ число «14» – именно столько трофеев Лиги чемпионов забрал «Реал». У Британии всё очень выдержанно. Общий посыл – если не выиграли они, значит, проиграли все.

Marca: Бензема и Анчелотти — великие архитекторы!

Главное испанское спортивное медиа создало отдельную страницу, где всё посвящено «Реалу».

«Марка» Фото: marca.com

А вот что они пишут.

«Мадрид поднял свой 14-й кубок в небо Парижа после памятного финала с «Ливерпулем» и захватывающих игр с «ПСЖ», «Челси» и «Сити», которые уже стали частью истории клуба, футбола и спорта. Карим Бензема и Карло Анчелотти были великими архитекторами победы в Лиге чемпионов, в которую никто не верил и которая праздновалась как никогда раньше.

Этот матч войдёт в историю, как и камбэки, как и волшебные ночи на «Сантьяго Бернабеу», где состоялись величайшие матчи за всю его историю. Победы над «ПСЖ», «Челси» и «Сити» праздновались как титульные, хотя соревнование оставалось завершить великой дуэлью 28 мая. Мадрид сделал это снова во главе с Куртуа, Модричем, Вини и Каримом Бензема.Это пятая Лига чемпионов за восемь лет, что делает этот момент новым «золотым» этапом истории «Реала».

AS: героическая, необъяснимая, паранормальная победа!

«Мадрид завоевывает 14-й титул благодаря исключительному Куртуа и голу Винисиуса. Игру вёл «Ливерпуль», но в сложнейшем турнире в истории победила команда Анчелотти.

Событие будет иметь место в истории как героическое, необъяснимое, паранормальное или сверхъестественное. Или это не так много, если мы говорим о Мадриде. В Париже команда ликвидировала «Ливерпуль» – последний оплот сопротивления. Этого не случилось бы без легендарного голкипера Куртуа и возмутителя спокойствия Винисиуса. Заслуга этой команды в том, что их вера была даже выше, чем у их болельщиков».

Винисиус Фото: Julian Finney/Getty Images

El Mundo Deportivo: Куртуа не смог быть на свадьбе брата, потому что празднует ещё один титул

«Они выиграли 14-ю Лигу чемпионов. В матче с «Ливерпулем» с единственным голом Винисиуса на 58-й минуте и благодаря гению Тибо Куртуа. Бельгиец написал историю финала пятью экстраординарными сейвами.

Куртуа поднял свой статус, стал величественным, доминировал в своём моменте с подавляющей уверенностью и вселил спокойствие в свою защиту. Каждый сейв был подтверждением того, что кто-то играет в финалах, а «Реал» их выигрывает. Потому что Куртуа должен победить. Он не смог быть на свадьбе своего брата, потому что должен отпраздновать ещё один титул».

Куртуа Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Sky Sports: «Ливерпуль» не смог отомстить за поражение

«Команда Юргена Клоппа надеялась отомстить за поражение в финале Лиги чемпионов 2018 года, но они не смогли отыграться после гола Винисиуса.«Ливерпуль» не потерял концентрации, несмотря на хаотичные обстоятельства, создав череду моментов и нанеся 24 удара против четырёх «Реала», но они не смогли пробить выдающегося Тибо Куртуа.

Игроки «Ливерпуля», сыгравшие 63-й матч в марафонском сезоне, рухнули на газон от разочарования, в то время как «Реал» Мадрид отпраздновал титул. Последовательная победа в финале Лиги чемпионов, это ещё больше укрепило их европейскую легенду».

The Telegraph: великая машина для завоевания трофеев!

«Было 13 предыдущих триумфов, но 14-й продемонстрировал мастерство великой машины для завоевания трофеев Лиги чемпионов – смертельно опасной, когда это важнее всего.

Они нанесли удар незадолго до 60-й минуты, Винисиус появился из парижской ночи, словно выскочил из рукава, чтобы решить самый посредственный финал. Владение мячом и щенячий энтузиазм в игре – всё это принадлежало игрокам Юргена Клоппа. Это то, что привело их к двум трофеям уже в этом сезоне. Но по отношению к мадридской машине его сдерживали, а затем медленно, неумолимо гасили.

Инстинкт убийцы – он просто есть у этого поколения мадридских игроков. Такие футболисты, как Тони Кроос, Лука Модрич и Каземиро, нащупывали знакомый набор мелодий. Так они играют сейчас, на закате своей карьеры, и нельзя спорить, что это совсем не эффективно. Они последние выжившие из группы игроков, которые выиграли пять из девяти последних титулов Лиги чемпионов.

Модрич и Кроос Фото: Matthias Hangst/Getty Images

The Telegraph: опытные игроки «Ливерпуля» превратились в подростков

«Во всех сферах жизни есть люди, чей величайший дар – быть уверенным в себе. Они преуспевают, и вы никогда не сможете понять почему. Чем они на самом деле занимаются?

Это не может быть просто удача. Это нечто большее. «ПСЖ», «Челси», Сити» – в каждом матче у «Реала» было меньше ударов, чем у соперника. Но они побеждали. И сделали это в финале.

«Ливерпуль » действительно страдал от того странного синдрома, который поражает всех соперников «Реала». Соперник сталкивается с этой неумолимой верой в себя и внезапно теряет способность выполнять самые простые задачи. Опытные игроки «Ливерпуля» превратились в подростков, которые столкнулись со своим героем и обнаружили, что не могут ничего сделать, кроме как пялиться себе под ноги и издавать случайные пронзительные крики.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Ливерпуль» может указать на то, что Садио Мане попал в штангу, что Тибо Куртуа был вынужден сделать два великолепных сейва, что у них были шансы. Но никогда не было ощущения, что они сравняют счёт. Исполнение You'll Never Walk Alone в компенсированное время было не столько воодушевляющим призывом к последнему всплеску, сколько скорбным гимном неповиновения».