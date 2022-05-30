Баженов: футбольный бог существует! «Спартак» заслуженно выиграл Кубок России

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу красно-белых в финале Кубка России с «Динамо» (2:1).
«Финал Кубка России был в разы лучше финала Лиги чемпионов в Париже. Вчера был классный матч с суперэмоциями. Это был праздник, который классно прошёл, был бешеный ажиотаж. Хочу, чтобы таких матчей было больше, чтобы Кубок наконец стал такой же, как чемпионат, его все хотели выиграть.
У меня первые впечатления от матча были, что футбольный бог существует и он справедлив. Он сегодня показал, что «Спартак» более заслужил выиграть Кубок России. Играли неплохо и те и другие, но «Спартак» был более предпочтителен в некоторых моментах, более сконцентрирован. Команда сыграла солидно, игроки закрывали очень много зон. Если они будут показывать такой футбол, не будет провалов, будут стабильны, как в финале Кубка, то у «Спартака» есть шанс на светлое будущее», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Жиго и Мирзоян празднуют победу «Спартака» в Кубке России
- 30 мая 2022
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