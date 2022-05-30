Гендиректор «Спартака»: где проводить Суперкубок? Только не Питер

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о месте проведения Суперкубка России, в котором красно-белым предстоит встретиться с «Зенитом».

«Где проводить Суперкубок? Только не Питер. В «Лужниках» мне понравилось. Было бы неплохо постоянно там играть, для чего стадион строили?» — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, «Спартак» победил в финале Кубка России сезона-2021/2022 московское «Динамо» со счётом 2:1. Красно-белые сыграют в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем завершившегося розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Матч за Суперкубок запланирован на 9 июля, место проведения будет объявлено позднее.