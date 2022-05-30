Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака»: где проводить Суперкубок? Только не Питер

Гендиректор «Спартака»: где проводить Суперкубок? Только не Питер
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о месте проведения Суперкубка России, в котором красно-белым предстоит встретиться с «Зенитом».

«Где проводить Суперкубок? Только не Питер. В «Лужниках» мне понравилось. Было бы неплохо постоянно там играть, для чего стадион строили?» — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, «Спартак» победил в финале Кубка России сезона-2021/2022 московское «Динамо» со счётом 2:1. Красно-белые сыграют в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем завершившегося розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Матч за Суперкубок запланирован на 9 июля, место проведения будет объявлено позднее.

За «Спартак» страшно. Взяли Кубок, но теперь пора ответить на вопросы посерьёзнее За «Спартак» страшно. Взяли Кубок, но теперь пора ответить на вопросы посерьёзнее
Лучшие по статистике в РПЛ. Среди лидеров — ни одного игрока «Зенита»! Лучшие по статистике в РПЛ. Среди лидеров — ни одного игрока «Зенита»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022