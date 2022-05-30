Власти Башкортостана продолжат финансировать ФК «Уфа» после вылета в ФНЛ
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Власти Республики Башкортостан собираются продолжить финансировать футбольный клуб «Уфа» после его вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом сообщила официальный представитель Министерства спорта Республики Башкортостан Ралия Хасанова.
«По итогам сезона-2021/2022 «Уфа» опустилась дивизионом ниже и следующий сезон проведёт в Футбольной национальной лиге. «Уфа» ежегодно получала основную часть финансирования от Республики Башкортостан как за счёт бюджетных, так и за счёт внебюджетных источников. Республика продолжит поддержку «Уфы», несмотря на понижение в классе. Все необходимые решения будут приняты в ближайшее время», — приводит слова Хасановой ТАСС.
Напомним, «Уфа» сыграет в ФНЛ впервые за восемь лет.
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