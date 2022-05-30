Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Власти Башкортостана продолжат финансировать ФК «Уфа» после вылета в ФНЛ

Власти Башкортостана продолжат финансировать ФК «Уфа» после вылета в ФНЛ
Комментарии

Власти Республики Башкортостан собираются продолжить финансировать футбольный клуб «Уфа» после его вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом сообщила официальный представитель Министерства спорта Республики Башкортостан Ралия Хасанова.

«По итогам сезона-2021/2022 «Уфа» опустилась дивизионом ниже и следующий сезон проведёт в Футбольной национальной лиге. «Уфа» ежегодно получала основную часть финансирования от Республики Башкортостан как за счёт бюджетных, так и за счёт внебюджетных источников. Республика продолжит поддержку «Уфы», несмотря на понижение в классе. Все необходимые решения будут приняты в ближайшее время», — приводит слова Хасановой ТАСС.

Напомним, «Уфа» сыграет в ФНЛ впервые за восемь лет.

Какая развязка в стыках! «Уфа» драматично вылетела из РПЛ и прекратит существование? Какая развязка в стыках! «Уфа» драматично вылетела из РПЛ и прекратит существование?
Поделиться
Теги Футбол РПЛ ФК Уфа •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: ТАСС

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022