Власти Башкортостана продолжат финансировать ФК «Уфа» после вылета в ФНЛ

Власти Республики Башкортостан собираются продолжить финансировать футбольный клуб «Уфа» после его вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом сообщила официальный представитель Министерства спорта Республики Башкортостан Ралия Хасанова.

«По итогам сезона-2021/2022 «Уфа» опустилась дивизионом ниже и следующий сезон проведёт в Футбольной национальной лиге. «Уфа» ежегодно получала основную часть финансирования от Республики Башкортостан как за счёт бюджетных, так и за счёт внебюджетных источников. Республика продолжит поддержку «Уфы», несмотря на понижение в классе. Все необходимые решения будут приняты в ближайшее время», — приводит слова Хасановой ТАСС.

Напомним, «Уфа» сыграет в ФНЛ впервые за восемь лет.