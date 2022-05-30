ЛГБТ-издание раскритиковало Дэвида Бэкхема за деловые отношения с Катаром

Журнал Attitude, который является изданием, направленным на освещение жизни ЛГБТ-сообществ, раскритиковал бывшего игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма за деловые отношения с Катаром, в котором запрещён гомосексуализм на государственном уровне. Об этом сообщает Daily Mail.
Ранее Дэвид Бекхэм поддержал полузащитника «Блэкпула» Джейка Дэниелса, после того как игрок сделал каминг-аут.
Однако издание заявило, что комментарии Бекхэма противоречат его решению заключить сделку на € 13 млн и стать «послом» правительства Катара, которое запрещает гомосексуальность и серьёзно ограничивает права женщин.
В издании считают, что Дэвид Бекхэм предпочитает не высказываться и держать свои деньги как можно дальше тогда, когда речь заходит о ЛГБТ-сообществах.
Ранее, в 2002 году, Дэвид Бэкхем появлялся на обложке этого журнала в образе крашеного блондина.
- 30 мая 2022
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