ЛГБТ-издание раскритиковало Дэвида Бэкхема за деловые отношения с Катаром

Журнал Attitude, который является изданием, направленным на освещение жизни ЛГБТ-сообществ, раскритиковал бывшего игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма за деловые отношения с Катаром, в котором запрещён гомосексуализм на государственном уровне. Об этом сообщает Daily Mail.



Ранее Дэвид Бекхэм поддержал полузащитника «Блэкпула» Джейка Дэниелса, после того как игрок сделал каминг-аут.



Однако издание заявило, что комментарии Бекхэма противоречат его решению заключить сделку на € 13 млн и стать «послом» правительства Катара, которое запрещает гомосексуальность и серьёзно ограничивает права женщин.



В издании считают, что Дэвид Бекхэм предпочитает не высказываться и держать свои деньги как можно дальше тогда, когда речь заходит о ЛГБТ-сообществах.



Ранее, в 2002 году, Дэвид Бэкхем появлялся на обложке этого журнала в образе крашеного блондина.

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