Оливер Кан прокомментировал уход из «Баварии» Корентина Толиссо
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Cпортивный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал уход из немецкого клуба французского полузащитника Корентина Толиссо.
«В течение пяти лет Корентин Толиссо был частью нашей команды, которая вошла в историю, среди прочего выиграв шесть титулов в сезоне-2019/2020. Мы благодарим его за усилия, целеустремлённость и страсть, которые всегда отличали его, и желаем всего наилучшего в будущем», — приводит слова Кана официальный сайт мюнхенской «Баварии».
Напомним, что Корентин Толиссо выступал за «Баварию» в течение пяти лет. Он перешёл в мюнхенский клуб в 2017 году из французского «Лиона». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
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