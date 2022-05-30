Оливер Кан прокомментировал уход из «Баварии» Корентина Толиссо

Cпортивный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал уход из немецкого клуба французского полузащитника Корентина Толиссо.

«В течение пяти лет Корентин Толиссо был частью нашей команды, которая вошла в историю, среди прочего выиграв шесть титулов в сезоне-2019/2020. Мы благодарим его за усилия, целеустремлённость и страсть, которые всегда отличали его, и желаем всего наилучшего в будущем», — приводит слова Кана официальный сайт мюнхенской «Баварии».

Напомним, что Корентин Толиссо выступал за «Баварию» в течение пяти лет. Он перешёл в мюнхенский клуб в 2017 году из французского «Лиона». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.