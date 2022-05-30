«Крылья Советов» проведут летние сборы в Казани
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Летние сборы «Крыльев Советов» пройдут в Казани. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Клуб не сможет провести тренировочные сборы в Самаре из-за реновации поля на базе», — добавил источник.
Самарские «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».
Российская Премьер-Лига сезона-2022/2023 стартует 15 июля. «Крылья Советов» вернутся из отпуска 17 июня и пройдут медицинский осмотр. После этого самарская команда проведёт тренировочные сборы.
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