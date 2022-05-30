Кроос — о победе «Реала» в ЛЧ: тот трофей, которого я ждал меньше всего. Драматичный сезон

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от победы в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (1:0).



«Я бы не назвал этот триумф особенным, но в любом случае путь в этом розыгрыше Лиги чемпионов получился трудным и драматичным. Возможно, этот сезон выдался особенно драматичным, но для меня все пять трофеев имеют одинаковую ценность. Но, честно говоря, это тот трофей, которого я меньше всего ожидал», — приводит слова Крооса Sport1.de.



Напомним, Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В сезоне-2021/2022 32-летний немецкий полузащитник принял участие в 28 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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