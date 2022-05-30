Кроос — о победе «Реала» в ЛЧ: тот трофей, которого я ждал меньше всего. Драматичный сезон
Поделиться
Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от победы в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (1:0).
«Я бы не назвал этот триумф особенным, но в любом случае путь в этом розыгрыше Лиги чемпионов получился трудным и драматичным. Возможно, этот сезон выдался особенно драматичным, но для меня все пять трофеев имеют одинаковую ценность. Но, честно говоря, это тот трофей, которого я меньше всего ожидал», — приводит слова Крооса Sport1.de.
Напомним, Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В сезоне-2021/2022 32-летний немецкий полузащитник принял участие в 28 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Комментарии
- 30 мая 2022
-
20:48
-
20:45
-
20:35
-
20:34
-
20:27
-
20:08
-
20:06
-
20:02
-
19:44
-
19:39
-
19:34
-
19:30
-
19:17
-
19:15
-
19:01
-
18:49
-
18:46
-
18:32
-
18:17
-
18:10
-
18:04
-
17:50
-
17:42
-
17:31
-
17:20
-
17:16
-
16:56
-
16:49
-
16:44
-
16:38
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:22
-
16:20
Партнерский контент