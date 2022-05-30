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УЕФА выступил с заявлением по поводу событий вокруг финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022

УЕФА выступил с заявлением по поводу событий вокруг финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022
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УЕФА выступил с заявлением по поводу событий, связанных с финальным матчем Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (0:1), который состоялся 28 мая.

Организация объявила, что запросила независимый отчёт о произошедшем вокруг матча. В рамках комплексного отчёта будут рассмотрены процессы принятия решений, ответственность и поведение всех сторон, участвовавших в финале. Возглавит подготовку отчёта член парламента Португалии доктор Брандао Родригеш. Чтобы гарантировать независимый статус отчёта, Родригеш согласился выполнять работу на безвозмездной основе.

«Доказательства будут собраны от всех соответствующих сторон, а выводы независимого отчёта будут обнародованы после его завершения. После получения выводов УЕФА примет решение о дальнейших действиях», — говорится в заявлении.

Напомним, перед стартом игры тысячи болельщиков с поддельными билетами заблокировали турникеты на стадионе. Из-за этого начало встречи было отложено на 35 минут. После старта матча число фанатов у стадиона продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона.

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