УЕФА выступил с заявлением по поводу событий вокруг финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022

УЕФА выступил с заявлением по поводу событий, связанных с финальным матчем Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (0:1), который состоялся 28 мая.
Организация объявила, что запросила независимый отчёт о произошедшем вокруг матча. В рамках комплексного отчёта будут рассмотрены процессы принятия решений, ответственность и поведение всех сторон, участвовавших в финале. Возглавит подготовку отчёта член парламента Португалии доктор Брандао Родригеш. Чтобы гарантировать независимый статус отчёта, Родригеш согласился выполнять работу на безвозмездной основе.
«Доказательства будут собраны от всех соответствующих сторон, а выводы независимого отчёта будут обнародованы после его завершения. После получения выводов УЕФА примет решение о дальнейших действиях», — говорится в заявлении.
Напомним, перед стартом игры тысячи болельщиков с поддельными билетами заблокировали турникеты на стадионе. Из-за этого начало встречи было отложено на 35 минут. После старта матча число фанатов у стадиона продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона.
- 30 мая 2022
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