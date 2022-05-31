В «Ливерпуле» ответили Минспорту Франции на обвинения в адрес болельщиков клуба

Исполнительный директор «Ливерпуля» Билли Хоган ответил на слова министра спорта Франции Амели Удеа-Кастеры, которая обвинила болельщиков «Ливерпуля» в беспорядках, которые прошли в стране во время финала Лиги чемпионов с «Реалом».
«Я бы просто сказал, что мы невероятно удивлены тем, что кто-то в таком положении вообще делает комментарии в этот момент, когда у нас не было достаточно времени, чтобы понять, что произошло. Независимого расследования для установления всех фактов не проводилось. И, как мы сказали в субботу, что необходимо провести это независимое, прозрачное расследование того, что произошло на матче. Это начало процесса. Поэтому делать комментарии на данном этапе, до начала какого-либо расследования, совершенно неуместно. Мы должны знать все факты», — приводит слова Хогана Sky Sports.
После начала матча болельщики «Ливерпуля» начали перепрыгивать через заборы, пробираясь внутрь стадиона, в то время как снаружи полиция начала применять слезоточивый газ.
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