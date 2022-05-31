«Вильярреал» близок к выкупу Ло Чельсо

«Вильярреал» близок к тому, чтобы выкупить аргентинского полузащитника Джовани Ло Чельсо у «Тоттенхэм Хотспур», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации источника, стороны ведут переговоры и близки к тому, чтобы всё решилось положительно для обеих команд. «Тоттенхэм» хочет получить за аргентинского полузащитника € 20 млн.
Ранее сообщалось, что Ло Чельсо может продолжить карьеру в другом испанском клубе — «Севилье».
В нынешнем сезоне Ло Чельсо забил два гола и отдал три результативные передачи в 41 матче во всех турнирах. Вместе с «Вильярреалом» футболист дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джовани Ло Чельсо в € 22 млн.
- 31 мая 2022
-
09:14
-
09:09
-
09:00
-
08:42
-
08:29
-
08:23
-
08:05
-
08:02
-
07:15
-
06:14
-
05:13
-
03:40
-
03:18
-
03:05
-
02:39
-
02:26
-
02:12
-
01:49
-
01:16
-
00:34
-
00:29
-
00:20
- 30 мая 2022
-
23:59
-
23:36
-
23:35
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:57
-
22:50
-
22:30
-
22:25
-
22:20
-
22:03
-
22:01