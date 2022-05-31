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«Вильярреал» близок к выкупу Ло Чельсо

«Вильярреал» близок к выкупу Ло Чельсо
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«Вильярреал» близок к тому, чтобы выкупить аргентинского полузащитника Джовани Ло Чельсо у «Тоттенхэм Хотспур», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации источника, стороны ведут переговоры и близки к тому, чтобы всё решилось положительно для обеих команд. «Тоттенхэм» хочет получить за аргентинского полузащитника € 20 млн.

Ранее сообщалось, что Ло Чельсо может продолжить карьеру в другом испанском клубе — «Севилье».

В нынешнем сезоне Ло Чельсо забил два гола и отдал три результативные передачи в 41 матче во всех турнирах. Вместе с «Вильярреалом» футболист дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джовани Ло Чельсо в € 22 млн.

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