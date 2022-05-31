Де Брёйне: Лига наций — это обычные товарищеские матчи, важность которых преувеличена
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Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне раскритиковал Лигу наций, заявив, что этот турнир не имеет для него никакого значения.
«Ещё две недели — это слишком много. Мы, футболисты, не можем ничего изменить, но я не жду матчей Лиги наций. Этот турнир для меня не имеет никакого значения. Обычные товарищеские матчи, важность которых преувеличена. В любом случае мы можем сказать, что хотим больше отдохнуть, но всё равно ничего не изменится, поэтому мы будем делать свою работу на поле», — приводит слова Де Брёйне Goal.
Сборная Бельгии в рамках Лиги наций 3 июня сыграет против сборной Нидерландов, затем, 8 июня — против сборной Польши, 11 июня проведёт матч со сборной Уэльса и, наконец, 14 июня ещё раз сыграет с поляками.
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