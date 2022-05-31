В «Интере» уверены в подписании Мхитаряна свободным агентом
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В миланском «Интере» выразили уверенность в подписании экс-полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, чей контракт с командой истек по окончании сезона-2021/22. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, нерадзурри предложили 33-летнему армянскому футболисту контракт на два года с зарплатой € 3,5 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что «Рома» также заинтересована в сохранении Мхитаряна и предложила ему соглашение по схеме «1+1» с зарплатой € 3 млн в год.
В минувшем сезоне в 44 матчах во всех турнирах Мхитарян забил пять голов и отдал девять результативных передач. 25 мая хавбек выиграл в составе «Ромы» Лигу конференций.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево. Видео:
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