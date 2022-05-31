Майкл Оуэн не отказался от слов о том, что «Ливерпуль» сильнее мадридского «Реала»

Перед финалом Лиги чемпионов бывший игрок «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн заявил, что подопечные Юргена Клоппа одержат уверенную победу. Он предрёк «Ливерпулю» победу со счётом 3:0 или 3:1. После поражения «Ливерпуля» со счётом 0:1 Оуэн заявил, что не отказывается от своих слов.

«Ливерпуль» делал всё правильно, но здесь нужно отдать должное «Реалу». Этот клуб просто выигрывает большие матчи.

Как эксперты мы должны делиться своей точкой зрения. Я, очевидно, ошибся, как и многие из тех, кто ставил на «Ливерпуль». И Стивен Джеррард, и Рио Фердинанд говорили в эфире то же, что и я. Но вы все знаете гораздо больше, чем мы.

Если команда побеждает, то это ещё не значит, что она лучше в целом. Вы бы сказали, что «Реал» обыграет «Ливерпуль», если бы они ещё раз встретились на следующей неделе? Или «Манчестер Сити», который доминировал в матчах с «Реалом» на протяжении 160 из 180 минут? Я очень уважаю мадридский клуб, но считаю, что «Ливерпуль» сильнее», – написал Оуэн в своих соцсетях.