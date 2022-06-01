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Марио Балотелли может вернуться в Серию А

Марио Балотелли может вернуться в Серию А
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Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли признался, что хотел бы вернуться в чемпионат Италии.

«Я бы очень хотел вернуться и играть в Италии. «Монца»? Мы поболтали этим вечером, посмотрим», — приводит слова Балотелли журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в Италии Балотелли играл за «Лумеццане», «Интер», «Милан», «Брешиа» и «Монцу». В составе «Интера» форвард трижды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов.

В прошлом году Балотелли заключил контракт с «Адана Демирспор». В сезоне-2021/2022 31-летний итальянский форвард принял участие в 31 матче чемпионата Турции, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.

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