Вышедшая в Серию А «Монца» хочет бесплатно подписать чемпиона Европы

«Монца», которая со следующего сезона начнёт выступление в итальянской Серии А, хочет подписать нападающего «Торино» Андреа Белотти, чей контракт с командой истекает летом 2022 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, клуб уже начал переговоры о возможном переходе футболиста.

28-летний Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. С тех пор нападающий в 251 матче забил 113 голов и отдал 28 результативных передач.

В 2016 году Белотти дебютировал за сборную Италии, в составе которой стал чемпионом Европы-2020. За национальную команду Андреа в 42 матчах забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

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