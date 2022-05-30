Вышедшая в Серию А «Монца» хочет бесплатно подписать чемпиона Европы
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«Монца», которая со следующего сезона начнёт выступление в итальянской Серии А, хочет подписать нападающего «Торино» Андреа Белотти, чей контракт с командой истекает летом 2022 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, клуб уже начал переговоры о возможном переходе футболиста.
28-летний Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. С тех пор нападающий в 251 матче забил 113 голов и отдал 28 результативных передач.
В 2016 году Белотти дебютировал за сборную Италии, в составе которой стал чемпионом Европы-2020. За национальную команду Андреа в 42 матчах забил 12 голов и отдал семь результативных передач.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
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