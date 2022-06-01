Бывший главный тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Валенсию», сообщает Sport.es.
По информации источника, испанский клуб предложил специалисту контракт, рассчитанный до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Напомним, последним клубом Гаттузо была «Фиорентина», которую он возглавил в конце мая 2021 года, а уже в середине июня покинул команду из-за разногласий с руководством. Ранее Гаттузо работал в «Палермо», «Сьоне», «Пизе», «Милане» и «Наполи».
Нынешним главным тренером «Валенсии» является Хосе Бордалас. Под руководством специалиста клуб в 38 матчах набрал 48 очков и занял девятое место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».
«Валенсия» — «Сельта». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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