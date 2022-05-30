«Валенсия» уволила президента клуба после обнародования скандальных аудиозаписей

«Валенсия» отправила в отставку президента клуба Анила Мурти после обнародования скандальных аудиозаписей, в которых он угрожает полузащитнику команды Карлосу Солеру. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, на записях руководитель «Валенсии» откровенно говорит о нынешней финансовой ситуации клуба, а также плохо отзывается о руководстве города.

Всего несколько недель назад руководство «Валенсии» опубликовало заявление в защиту Анила Мурти, подчеркнув, что СМИ пытаются «исказить реальность». Однако теперь клуб изменил свою позицию, и Шон Бэй назначен временно исполняющим обязанности президента клуба.

«Совет директоров ФК «Валенсия» хочет обсудить недавние события, которые, к сожалению, повлияли на отношения клуба с болельщиками, государственными органами и сообществом. Правление хотело бы уточнить, что содержание просочившихся разговоров между Анилом Мурти и различными третьими лицами является личным мнением Анила Мурти, а не «Валенсии», — написано в заявлении испанского клуба.