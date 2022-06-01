Александр Зинченко: я буду больше полезен для Украины, оставаясь в Англии

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко ответил на вопрос о том, хотел ли он вернуться в страну после начала военной спецоперации со стороны России.
«Я в жизни держал оружие несколько раз. Если честно, я буду больше полезен для Украины, оставаясь в Англии, помогая гуманитарными вещами, ведя свои социальные сети и давая интервью. Моя миссия – показать всему миру правду. Мир должен знать всю правду по поводу того, что происходит на Украине», — сказал Зинченко на пресс-конференции.
Напомним, 1 июня сборная Украины сыграет с Шотландией в полуфинальном матче за право выйти на ЧМ-2022 в Катаре. Победитель этой встречи сыграет в финале с командой Уэльса. Этот матч состоится 5 июня.
Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.
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