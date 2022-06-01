Академия «Чертаново» проведёт детские футбольные сборы

В Москве летом состоятся три футбольные смены детских сборов академии «Чертаново». В них смогут принять участие футболисты 2010-2015 годов рождения вне зависимости от уровня подготовки.
Первая будет проходить в Москве с 13 по 19 июня, вторая — с 11 по 17 июля, а третья — с 8 по 14 августа.
В течение недели участники будут совершенствовать своё мастерство под руководством штатных тренеров академии по методикам, которые помогли подготовить десятки игроков Российской Премьер-Лиги, футболистов юношеских, молодёжной и главной сборных России. Помимо двух ежедневных полуторачасовых тренировок, футболистов ожидают тесты, занятия по акробатике, теоретические занятия, а также игры, кино и другие развлечения.
Для всех участников предусмотрено двухразовое питание, а для иногородних — проживание в интернате академии или в отеле. В подарок ребята получат комплекты официальной экипировки и сувениры, а по итогам занятий — рекомендации тренеров и сертификаты.
Зарегистрироваться и узнать подробности можно на официальном сайте сборов chertanovo-camp.ru или по телефону +7 915 519-25-38.
- 1 июня 2022
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