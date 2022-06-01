Тони Кроос объяснил свою резкую реакцию на вопросы журналиста после финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Тони Кроос объяснил свою эмоциональную реакцию на вопросы журналиста после финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).



«Я просто хотел узнать, как он смотрел матч. Я бы не сказал, что мы прижали соперников к стенке с первой минуты до 90-й. Я отметил, что игра была равной, и что у «Ливерпуля» было несколько действительно опасных моментов. Но мы смогли одержать победу, как и в последних матчах плей-офф.



Журналист получил ответ, но хотел услышать, что мы выиграли незаслуженно? Мне плевать, что это финал. Мы просто должны были выиграть. В тот момент я был крайне зол. Я злился на него. Нам пришлось пройти через несколько фаз давления, и я сказал ему об этом, когда он задал вопрос. Чего он ожидал? Что я скажу, что мы доминировали над «Ливерпулем» в течение 90 минут? Это команда мирового уровня. С ней не бывает просто. Но мы должны были обыгрывать их, и это то, что мы сделали», — приводит слова Крооса Bild со ссылкой на подкаст Einfach mal luppen.

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