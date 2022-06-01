«Ювентус» нашёл замену для Влаховича в чемпионате Франции

«Ювентус» рассматривает покупку нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, сделка по переходу 28-летнего футболиста может обойтись туринскому клубу в € 10-15 млн. «Ювентус» хочет подписать нападающего после ухода аргентинца Пауло Дибалы в качестве сменщика для Душана Влаховича.
«Марсель» арендовал Милика у «Наполи» в январе 2021 года до окончания сезона-2021/2022. По сведениям Transfermarkt, французский клуб выкупит права на форварда за € 9 млн. В 37 матчах минувшего сезона Милик забил 20 голов и отдал две результативные передачи.
Ранее Милик выступал в составе «Аякса», «Байера» и «Аугсбурга».
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
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