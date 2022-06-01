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«Ювентус» подпишет новый контракт с защитником

«Ювентус» подпишет новый контракт с защитником
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Туринский «Ювентус» в ближайшее время объявит о переподписании контракта с защитником Маттиа Де Шильо до 2025 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, 29-летний итальянский футболист будет зарабатывать € 1,7 млн в год. Ранее сообщалось, что Маттиа пришлось пойти на сокращение зарплаты для подписания нового контракта с командой. Предыдущее соглашение между сторонами действовало до окончания сезона-2021/2022.

Де Шильо перешёл в «Ювентус» из «Милана» в 2017 году. В 91 матче за туринцев защитник забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

С 2013 года Де Шильо привлекается в сборную Италии (40 матчей).

Видеообзор. «Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус». 12 мая 2022 года:

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