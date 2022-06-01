Берлускони подтвердил, что пригласил Балотелли в «Монцу»

Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони, ныне являющийся президентом «Монцы», высказался о целях команды, а также подтвердил, что общался с нападающим «Адана Демирспор» Марио Балотелли по поводу возможного перехода в клуб.



«Мы можем сделать «Монцу» суперкомандой. Я бы хотел, чтобы выход в Серию А был лишь началом. Приятно отпраздновать этот успех, но новый день принесёт нам размышления о будущем. Все игроки в команде хорошо ладят между собой. Не думаю, что кто-то планирует уходить.



Балотелли? Да, я попросил его вернуться и поиграть за нас», — приводит слова Берлускони Sky Sports Italia.

Напомним, в Италии Балотелли играл за «Лумеццане», «Интер», «Милан», «Брешиа» и «Монцу». В составе «Интера» форвард трижды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов.