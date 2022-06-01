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«Он был в ярости». Президент Франции отчитал главу МВД страны за беспорядки на финале ЛЧ

«Он был в ярости». Президент Франции отчитал главу МВД страны за беспорядки на финале ЛЧ
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Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал главу МВД страны Жеральда Дарманена за организацию безопасности на финале Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал» (0:1).

«Можно сказать, он был в ярости. Министра внутренних дел прямо попросили активизироваться и перестать говорить, что власти ни за что не отвечают», — сообщил источник из окружения президента, слова которого приводит BFMTV.

Напомним, перед стартом финальной игры Лиги чемпионов УЕФА, которая прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, тысячи болельщиков с поддельными билетами заблокировали турникеты на арене. Из-за этого начало встречи было отложено на 35 минут. После старта матча число фанатов у стадиона продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона. 30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.

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