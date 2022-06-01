Аргентина разгромила Италию и стала победителем Финалиссимы

Сегодня, 1 июня, завершился матч Финалиссимы. В нём встретились национальные команды Италии и Аргентины. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Победителем стала сборная Аргентины — 3:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.
Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.
Недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.
- 2 июня 2022
-
00:51
-
00:41
-
00:37
-
00:33
-
00:27
-
00:15
-
00:00
- 1 июня 2022
-
23:57
-
23:44
-
23:41
-
23:39
-
23:27
-
23:25
-
23:20
-
23:07
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:38
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:12
-
21:57
-
21:32
-
21:28
-
21:21
-
21:17
-
21:05
-
21:04
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:20
-
20:15