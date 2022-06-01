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Аргентина разгромила Италию и стала победителем Финалиссимы

Аргентина разгромила Италию и стала победителем Финалиссимы
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Сегодня, 1 июня, завершился матч Финалиссимы. В нём встретились национальные команды Италии и Аргентины. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Победителем стала сборная Аргентины — 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.

Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.

Недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча получила название Финалиссима.

Финалиссима. Финал
01 июня 2022, среда. 21:45 МСК
Италия
Окончен
0 : 3
Аргентина
0:1 Мартинес – 28'   0:2 Ди Мария – 45+1'   0:3 Дибала – 90+4'
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