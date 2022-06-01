Украина сыграет с Уэльсом в финале отбора на чемпионат мира

Сегодня, 1 июня, проходил полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира между Украиной и Шотландией. В финал отбора на мундиаль вышли украинцы.



Теперь подопечные Александра Петракова встретятся со сборной Уэльса. Матч запланирован на 5 июня, начало — в 19:00 мск. Сборная, которая выйдет на чемпионат мира, отправится в группу B. Туда уже попали Англия, Иран и США.

В ночь с 24 на 25 марта в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Уэльса обыграла национальную команду Австрии и вышла в финал отбора на мировое первенство.



Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.