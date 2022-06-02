Макгрегор: Макгинн играл фантастически, но все игроки упускают моменты

Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор прокомментировал неудачную игру своего партнёра по сборной Джона Макгинна после поражения от Украины (1:3) в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира.
«Футбол — это игра упущенных моментов и больших возможностей. Джон (Макгинн, прим. „Чемпионата“) играл фантастически, он был настоящим лидером на поле. Он забил много мячей, сегодня он ушёл с поля без гола, но все упускают моменты. Нам нужно пережить эту неудачу, собраться и попытать счастья еще раз», — приводит слова шотландца пресс-служба УЕФА.
Теперь подопечные Александра Петракова встретятся со сборной Уэльса. Матч запланирован на 5 июня, начало — в 19:00 мск. Сборная, которая выйдет на чемпионат мира, отправится в группу B. Туда уже попали Англия, Иран и США.
В ночь с 24 на 25 марта в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Уэльса обыграла национальную команду Австрии и вышла в финал отбора на мировое первенство.
- 2 июня 2022
-
06:56
-
06:20
-
05:44
-
04:49
-
04:38
-
04:33
-
04:16
-
04:04
-
03:35
-
03:14
-
03:04
-
02:45
-
02:31
-
02:27
-
02:08
-
02:01
-
01:56
-
01:35
-
01:31
-
01:24
-
01:13
-
00:51
-
00:41
-
00:37
-
00:33
-
00:27
-
00:15
-
00:00
- 1 июня 2022
-
23:57
-
23:44
-
23:41
-
23:39
-
23:27
-
23:25
-
23:20