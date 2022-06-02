Макгрегор: Макгинн играл фантастически, но все игроки упускают моменты

Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор прокомментировал неудачную игру своего партнёра по сборной Джона Макгинна после поражения от Украины (1:3) в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира.

«Футбол — это игра упущенных моментов и больших возможностей. Джон (Макгинн, прим. „Чемпионата“) играл фантастически, он был настоящим лидером на поле. Он забил много мячей, сегодня он ушёл с поля без гола, но все упускают моменты. Нам нужно пережить эту неудачу, собраться и попытать счастья еще раз», — приводит слова шотландца пресс-служба УЕФА.

Теперь подопечные Александра Петракова встретятся со сборной Уэльса. Матч запланирован на 5 июня, начало — в 19:00 мск. Сборная, которая выйдет на чемпионат мира, отправится в группу B. Туда уже попали Англия, Иран и США.



В ночь с 24 на 25 марта в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Уэльса обыграла национальную команду Австрии и вышла в финал отбора на мировое первенство.