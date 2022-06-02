Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Макгрегор: Макгинн играл фантастически, но все игроки упускают моменты

Макгрегор: Макгинн играл фантастически, но все игроки упускают моменты
Комментарии

Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор прокомментировал неудачную игру своего партнёра по сборной Джона Макгинна после поражения от Украины (1:3) в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира.

«Футбол — это игра упущенных моментов и больших возможностей. Джон (Макгинн, прим. „Чемпионата“) играл фантастически, он был настоящим лидером на поле. Он забил много мячей, сегодня он ушёл с поля без гола, но все упускают моменты. Нам нужно пережить эту неудачу, собраться и попытать счастья еще раз», — приводит слова шотландца пресс-служба УЕФА.

Теперь подопечные Александра Петракова встретятся со сборной Уэльса. Матч запланирован на 5 июня, начало — в 19:00 мск. Сборная, которая выйдет на чемпионат мира, отправится в группу B. Туда уже попали Англия, Иран и США.

В ночь с 24 на 25 марта в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Уэльса обыграла национальную команду Австрии и вышла в финал отбора на мировое первенство.

Новость по теме
Петраков — о матче с Шотландией: сегодня Украина играла в футбол для простых людей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022