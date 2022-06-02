Петраков — о матче с Шотландией: сегодня Украина играла в футбол для простых людей

64-летний наставник сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в матче 1/2 финала стыкового отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Я ребятам сказал перед выходом на поле, что мы играем в футбол для простых людей, для нашей страны, для болельщиков, для пострадавших. Мы сделали небольшой шаг – вышли в финал. Впереди игра с Уэльсом. Могу сказать, что мы сделаем всё, что зависит от нас. Мы сегодня обрадовали людей. Мы гордимся тем, что являемся украинцами, прославляющими нашу страну в тяжёлое время.

Хотел бы очень поблагодарить Шотландию за гостеприимство. Здесь нас приняли очень хорошо. Я прошёлся по улицам Глазго, ко мне подходили люди, желали удачи. Желаю их команде и главному тренеру Стиву Кларку всего лучшего», — приводит слова Петракова Sport.ua.

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В следующем матче соперником Украины станет Уэльс – в этой игре команды оспорят путёвку на предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре. Встреча состоится в воскресенье, 5 июня. Начало – в 19:00 мск.