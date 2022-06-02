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Андрей Аршавин: не верю, что мы сыграем в следующей Лиге чемпионов

Андрей Аршавин: не верю, что мы сыграем в следующей Лиге чемпионов
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о шансах российских клубов сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Скажу честно, шансы минимальны. Даже если там принято будет решение, что наши клубы каким-то чудом будут участвовать, я не представляю, как мы станем играть. Думаю, что в данной ситуации все команды будут всячески показывать свое нежелание играть с нами. Например, какие-нибудь клубы могут заявить, что они не приедут в Петербург, и УЕФА нужно будет предпринимать какие-то действия. Я не верю, что мы сыграем в следующем сезоне Лиги чемпионов», — цитирует Аршавина «РБК-Спорт».

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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