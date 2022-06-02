Лещенко — о Шварце в «Герте»: это нормально. Что ему болтаться здесь?
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Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал назначение экс-наставника бело-голубых Сандро Шварца на пост главного тренера берлинской «Герты».
«Назначен и назначен. На здоровье. Это нормально. Жизнь, человеческий фактор. Естественно, он немец, что ему болтаться здесь?» — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, после окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил, что уходит из московского клуба.
В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.
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