Лещенко — о Шварце в «Герте»: это нормально. Что ему болтаться здесь?

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал назначение экс-наставника бело-голубых Сандро Шварца на пост главного тренера берлинской «Герты».

«Назначен и назначен. На здоровье. Это нормально. Жизнь, человеческий фактор. Естественно, он немец, что ему болтаться здесь?» — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, после окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил, что уходит из московского клуба.

В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.