В «Спартаке» объяснили, почему выдвинули ряд предложений по проведению матча за Суперкубок

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему московский клуб выдвинул ряд предложений по проведению матча за Суперкубок.

«Да, мы действительно обратились в РФС и РПЛ с комплексом предложений по матчу за Суперкубок. Считали нужным это сделать по нескольким причинам:

1) на фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге;

2) учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд;

3) во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства.

Ждали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но, вероятно, было решено сначала открыть общественную дискуссию на эту тему, раз письмо попало в широкий доступ. Надеемся, наши аргументы будут услышаны», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.