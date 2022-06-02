В «Спартаке» объяснили, почему выдвинули ряд предложений по проведению матча за Суперкубок

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему московский клуб выдвинул ряд предложений по проведению матча за Суперкубок.
«Да, мы действительно обратились в РФС и РПЛ с комплексом предложений по матчу за Суперкубок. Считали нужным это сделать по нескольким причинам:
1) на фоне слухов о том, что игру планируют провести в Петербурге;
2) учитывая разное время на отдых и межсезонную подготовку для двух команд;
3) во избежание давления на судей и вообще спекуляций на тему судейства.
Ждали ответа от руководства РФС и РПЛ напрямую, но, вероятно, было решено сначала открыть общественную дискуссию на эту тему, раз письмо попало в широкий доступ. Надеемся, наши аргументы будут услышаны», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 2 июня 2022
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