Источник: «Спартак» просит провести Суперкубок в Москве и пригласить иностранных судей

Московский «Спартак» 1 июня направил письмо на имя президентов Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова и Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца с несколькими предложениями по проведению матча за Суперкубок России, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, «Спартак» попросил:

1. Перенести матч за Суперкубок на 16 июля в связи с тем, что «Спартак» закончил сезон позже «Зенита». В таком случае первый тур РПЛ сезона-2022/2023 нужно будет сдвинуть на 20 июля.

2. Наилучшим местом для проведения финала «Спартак» считает самый вместимый стадион страны — «Лужники». В качестве альтернативных вариантов названы города Казань и Нижний Новгород.

3. Для «обеспечения объективного и беспристрастного судейства» предлагается пригласить независимую бригаду иностранных арбитров.

Напомним, красно-белые сыграют в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля, а место проведения матча за Суперкубок будет объявлено позднее.