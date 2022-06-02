Источник: «Спартак» просит провести Суперкубок в Москве и пригласить иностранных судей

Московский «Спартак» 1 июня направил письмо на имя президентов Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова и Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца с несколькими предложениями по проведению матча за Суперкубок России, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Согласно сведениям источника, «Спартак» попросил:
1. Перенести матч за Суперкубок на 16 июля в связи с тем, что «Спартак» закончил сезон позже «Зенита». В таком случае первый тур РПЛ сезона-2022/2023 нужно будет сдвинуть на 20 июля.
2. Наилучшим местом для проведения финала «Спартак» считает самый вместимый стадион страны — «Лужники». В качестве альтернативных вариантов названы города Казань и Нижний Новгород.
3. Для «обеспечения объективного и беспристрастного судейства» предлагается пригласить независимую бригаду иностранных арбитров.
Напомним, красно-белые сыграют в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля, а место проведения матча за Суперкубок будет объявлено позднее.
- 2 июня 2022
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