Комбаров — о Суперкубке в «Лужниках»: «Спартак» не играл там много лет — нейтральное поле

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на предложения красно-белых по проведению матча за Суперкубок России с «Зенитом».

«Нужно смотреть регламент, что там прописано в положениях. Если «Спартак» это просит, наверное, их юристы поработали и знают, чего они просят. Но я не могу точно сказать, осуществимы ли эти запросы. Думаю, «Лужники» — самый большой стадион. К этому матчу будет приковано огромное внимание, будет большой ажиотаж. Болельщиков придёт очень много!



Единственное, это Москва. «Зенит» будет играть как в гостях. Но и «Спартак» там уже домашних матчей не играл уже много-много лет. Можно считать, что это нейтральное поле. Болельщикам будет даже удобнее ехать туда, чем в Казань или Нижний Новгород», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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