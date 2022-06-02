«Спартак» объявил об уходе Ильи Кутепова

В конце июня 2022 года истекает срок соглашения между «Спартаком» и защитником Ильёй Кутеповым. После этого 28-летний футболист покинет клуб в статусе свободного агента, информирует официальный сайт красно-белых.
«Благодарим Илью за большой вклад, который он внёс в победы «Спартака» последних лет, и желаем успехов в будущем!» — написала клубная пресс-служба.
Напомним, Кутепов выступал за основной состав «Спартака» с 2012 года. Он провёл 114 матчей, выиграл золотую, серебряную, бронзовую медали РПЛ и стал обладателем Суперкубка. Также Илья был заигран за сборную России. Ранее СМИ сообщали о желании футболиста продлить контракт с московским клубом. Однако 1 июня 2022 года сам Илья Кутепов объявил об уходе из «Спартака».
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ:
- 2 июня 2022
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