В «Локомотиве» ответили Мещерякову. Он назвал трансферы клуба причиной убытка в 2021 году

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко ответил бывшему председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову.



«Заявление не видел. И, соответственно, комментировать его не могу. В целом с финансовой точки зрения приобретения — это не убытки. Это не только расходы, но и инвестиции. В нашем случае были приобретены игроки, на рост стоимости которых мы можем рассчитывать. Расходы на покупку игроков растянуты на 4–5 лет, это не единовременные выплаты.



Сумма, потраченная в 2021 году на приобретение новичков, в несколько раз меньше убытка прошлого года. А вот расторжение контрактов с ранее приобретёнными игроками, многие из которых в клубе не играли, находясь в арендах, но при этом получали зарплаты, попадает в формирование общего убытка», — сказал Леонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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