Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» был назван самым убыточным клубом РПЛ 2021 года

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему клуб был назван самым убыточным в Российской Премьер-Лиге по итогам 2021 года.



«На бюджете сказался баланс приобретений. Там приобретали целую группу игроков. Достаточно существенные расходы. Если посмотреть курс доллара, наверное, можно объяснить этим.



Если ты приобретаешь игрока, это отражается на балансе. Хотя я уверен, что оплата с точки зрения денежного потока идет в несколько лет, а в отчете отражена за один год. Вот и вся история», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Чистый убыток «Локомотива» до уплаты налогов составил 2,282 млрд рублей. На втором месте по убыткам «Спартак», у красно-белых дефицит около 1 млрд рублей. Третий – московский ЦСКА, у него около 980 млн рублей в виде убытка.

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