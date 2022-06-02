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«Челси» попрощался с Рюдигером

«Челси» попрощался с Рюдигером
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Пресс-служба «Челси» попрощалась с защитником Антонио Рюдигером, который покинул лондонский клуб и перешёл в «Реал».

«Рюдигер сыграл важную роль, с ним команда пропустила только дважды в первых 14 играх Тухеля в качестве главного тренера. В первом матче с болельщиками на домашнем стадионе он открыл счёт в игре с «Лестером» и бросился к трибунам, чтобы отпраздновать гол с нашими болельщиками», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте лондонцев.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Рюдигер принял участие в 31 матче, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В футболке лондонского клуба 29-летний немец провёл 203 матча, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

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