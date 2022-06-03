Луис Энрике прокомментировал ничью сборной Испании с Португалией в Лиге наций

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча с национальной командой Португалии в Лиге наций. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1. За сборную Испании забил Альваро Мората, а составе португальцев отличился Рикарду Орта.

«Обожаю эту атмосферу и такое отношение футболистов к делу. Как тех, кто играл, так и тех, кто остался вне игры. Надеюсь, продолжим в том же духе. Теперь время на отдых. Потом займемся анализом. Были хорошие отрезки, были менее удачные, но в целом я доволен», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

В следующем матче сборная Португалии встретится с национальной командой Швейцарии, а сборная Испании сыграет с Чехией. Оба матча пройдут 5 июня.