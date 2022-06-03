Вратарь «Енисея» Михаил Опарин прокомментировал интерес со стороны «Ахмата»

Вратарь «Енисея» Михаил Опарин прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ахмата».



«Я слышал о таком интересе. У меня действующий контракт с «Енисеем». Моими делами занимается агент, лучше узнать у него. Другую информацию не могу давать. Моё дело — в футбол играть», — сказал Опарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее о предметном интересе «Ахмата» к Опарину сообщал «Матч ТВ». 29-летний голкипер недавно продлил контракт с красноярским клубом, но в его договоре есть фиксированная опция выкупа, которую грозненцы намерены активировать.



Напомним, «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский клуб набрал 42 очка в 30 матчах. Чемпионом России завершившегося сезона стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 65 очков.

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