Евгений Харин продлил контракт с «Ахматом» на три года
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Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин пролил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Хавбек пролонгировал соглашение, истекшее 31 мая, ещё на три года. Харин перешёл в «Ахмат» в 2018 году, проведя за это время 79 игр в Премьер-Лиге, в которых забил пять голов.
26-летний Харин родился в Эстонии. Он выступал за местные «Таллин» и «Левадию». В составе «Таллина» в 2016 году стал чемпионом Эстонии, а в 2017 году – обладателем Кубка страны.
Напомним, «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский клуб набрал 42 очка в 30 матчах. Чемпионом России завершившего сезона стал санкт-петербургский «Зенит», набравший 65 очков.
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