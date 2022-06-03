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Баджо: безумие, что Италия не вышла на ЧМ, выиграв Евро. Нужно менять правила

Баджо: безумие, что Италия не вышла на ЧМ, выиграв Евро. Нужно менять правила
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Бывший футболист сборной Италии Роберто Баджо поделился мнением о невыходе национальной команды на чемпионат мира – 2022 в Катаре.

«Больше всего жаль, что Италия не вышла на чемпионат мира напрямую, выиграв чемпионат Европы в 2020 году. Нужно менять правила. Это скандал, это безумие! Эти футболисты заслужили награду или нет? Не знаю, как бы я реагировал на это, если бы оказался на их месте.

Это худшая вещь, которую сложнее всего принять, ведь в одном матче случиться может всё что угодно. Одна игра пошла не так, и ты должен остаться дома?

У этой команды большой талант, но по ней сильно ударил невыход на чемпионат мира. Это огромный удар по психологии. Уровень спокойствия у Италии и Аргентины был несопоставимым», – цитирует Баджо Marca.

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