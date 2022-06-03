РФС отклонил апелляцию «Томи», клуб не сможет сыграть в ФНЛ и попробует заявиться в ФНЛ-2

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отказал томской «Томи» в апелляции и выдаче лицензии на участие в Футбольной национальной лиге сезона-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

«Апелляционный комитет РФС, заседание которого состоялось 3 июня, не принял во внимание апелляцию и доводы ФК «Томь» и гарантийное письмо врио губернатора Томской области В. В. Мазура. И в итоге он отказал «Томи» в лицензии на участие в первенстве ФНЛ. Теперь томский клуб будет подавать заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ)», — сказано в заявлении.

23 мая стало известно, что «Томи» и ещё пяти клубам РФС отказал в выдаче лицензий РФС I или II. Отказ в выдаче лицензий обусловлен невыполнением клубами обязательных критериев.