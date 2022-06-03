Агент форварда «Манчестер Сити»: нет ни единого шанса, что Альварес окажется в «Марселе»

Фернандо Идальго, агент нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, опроверг информацию о желании английского клуба отправить футболиста в «Марсель» на правах аренды. Сообщалось, что этим «горожане» хотят ускорить адаптацию аргентинца в европейском футболе.

«Нет ни единого шанса, что Хулиан окажется в «Марселе». «Манчестер Сити» хочет, чтобы Альварес был частью команды в следующем сезоне», — приводит слова Идальго журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

22-летний Альварес стал футболистом «Манчестер Сити» в январе 2022 года, но английский клуб сразу же отправил нападающего в обратную аренду в «Ривер Плейт». За аргентинский клуб Альварес выступал с 2018 года, сыграв в 113 матчах, забив 50 голов и отдав 29 результативных передач.



Напомним, 1 июля 2022 года в «Манчестер Сити» также перейдёт нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.