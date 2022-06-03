Агент форварда «Манчестер Сити»: нет ни единого шанса, что Альварес окажется в «Марселе»

Фернандо Идальго, агент нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, опроверг информацию о желании английского клуба отправить футболиста в «Марсель» на правах аренды. Сообщалось, что этим «горожане» хотят ускорить адаптацию аргентинца в европейском футболе.
«Нет ни единого шанса, что Хулиан окажется в «Марселе». «Манчестер Сити» хочет, чтобы Альварес был частью команды в следующем сезоне», — приводит слова Идальго журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
22-летний Альварес стал футболистом «Манчестер Сити» в январе 2022 года, но английский клуб сразу же отправил нападающего в обратную аренду в «Ривер Плейт». За аргентинский клуб Альварес выступал с 2018 года, сыграв в 113 матчах, забив 50 голов и отдав 29 результативных передач.
Напомним, 1 июля 2022 года в «Манчестер Сити» также перейдёт нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
- 3 июня 2022
-
21:03
-
20:59
-
20:36
-
20:27
-
20:18
-
20:13
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:34
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:43
-
18:29
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:16
-
18:10
-
18:01
-
17:55
-
17:33
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:04
-
16:53
-
16:49
-
16:37
-
16:14
-
16:05
-
15:50